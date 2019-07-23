Совфед ратифицировал конвенцию ШОС по противодействию экстремизму

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Совет Федерации ратифицировал конвенцию Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму.
Совфед ратифицировал конвенцию ШОС по противодействию экстремизму
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Конвенция предоставляет юридическую основу для сотрудничества государств — участников в сфере противостояния идеологии и практике экстремизма.

В тексте документа, в частности, содержаться определения таких терминов как «экстремизм», «экстремистский акт», «финансирование экстремизма», «экстремистские материалы», «экстремистская организация», «противодействие экстремизму». 

Также в конвенции имеется перечень деяний экстремистского характера, за совершение которых устанавливается гражданско-правовая, административная или уголовная ответственность. 

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что саммиты БРИКС и ШОС пройдут в Санкт-Петербурге

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