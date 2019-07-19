Путин сообщил, что саммиты БРИКС и ШОС пройдут в Петербурге

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Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером заявил, что саммиты БРИКС и ШОС в рамках председательства России в организациях пройдут в Санкт-Петербурге, а не в Челябинске.
Путин сообщил, что саммиты БРИКС и ШОС пройдут в Петербурге
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

При этом, по словам президента, в Челябинске состоятся другие события.

«Мы планировали в Челябинске два крупных международных мероприятия: ШОС и БРИКС... В связи с ростом, увеличением числа участников этих мероприятий мы вынуждены будем проводить эти мероприятия на два города. В Челябинске будем проводить ряд мероприятий, но сам саммит — в Санкт-Петербурге», — цитирует Путина РИА Новости.

13 июня заместитель главы российского МИД Игорь Моргулов рассказал о предстоящем председательстве России в ШОС.

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