Путин сообщил, что саммиты БРИКС и ШОС пройдут в Петербурге
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- РИА Новости
При этом, по словам президента, в Челябинске состоятся другие события.
«Мы планировали в Челябинске два крупных международных мероприятия: ШОС и БРИКС... В связи с ростом, увеличением числа участников этих мероприятий мы вынуждены будем проводить эти мероприятия на два города. В Челябинске будем проводить ряд мероприятий, но сам саммит — в Санкт-Петербурге», — цитирует Путина РИА Новости.
13 июня заместитель главы российского МИД Игорь Моргулов рассказал о предстоящем председательстве России в ШОС.