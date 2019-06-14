В Бишкеке началась встреча лидеров стран ШОС

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Встреча лидеров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) началась в резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке.
В Бишкеке началась встреча лидеров стран ШОС
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что после церемонии совместного фотографирования главы государств отправились в зал, где запланировано заседание в узком составе, которое традиционно проходит в закрытом режиме.

В заседании принимают участие лидеры Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

По данным агентства, ранее помощник президента России Юрий Ушако указывал, что во время беседы за закрытыми дверями лидеры собираются обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего углубления взаимодействия в рамках ШОС по ряду направлений.

13 июня заместитель главы российского МИД Игорь Моргулов рассказал о предстоящем председательстве России в ШОС.

Подробнее о саммит ШОС в Бишкеке — в материале RT.

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