Под Псковом четыре человека погибли при пожаре в квартире

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СУ СК России по Псковской области организовало доследственную проверку по факту гибели четырёх человек при пожаре в квартире дома.
Под Псковом четыре человека погибли при пожаре в квартире
  • РИА Новости

«В ходе тушения пожара в одной из квартир на втором этаже обнаружены тела двух взрослых и двух малолетних детей со следами воздействия высоких температур. По данному факту Островским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По предварительным данным, в этой квартире проживали двое детей с матерью и бабушкой.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

В мае URA.RU передавало, что в Курганской области завели уголовное дело после гибели пенсионерки в крупном пожаре.

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