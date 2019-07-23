Под Псковом четыре человека погибли при пожаре в квартире

СУ СК России по Псковской области организовало доследственную проверку по факту гибели четырёх человек при пожаре в квартире дома.

«В ходе тушения пожара в одной из квартир на втором этаже обнаружены тела двух взрослых и двух малолетних детей со следами воздействия высоких температур. По данному факту Островским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По предварительным данным, в этой квартире проживали двое детей с матерью и бабушкой.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

В мае URA.RU передавало, что в Курганской области завели уголовное дело после гибели пенсионерки в крупном пожаре.