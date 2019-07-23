Экс-помощнику полпреда в УрФО предъявили обвинение в госизмене

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Экс-помощнику полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александру Воробьёву предъявлено обвинение в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС.
Экс-помощнику полпреда в УрФО предъявили обвинение в госизмене
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Прошу приобщить документы о привлечении Воробьёва в качестве обвиняемого», — заявила следователь в своём обращении к суду.

Воробьёва задержали 4 июля в рамках уголовного дела по ст. 275 УК России «Государственная измена».

Позднее Лефортовский суд Москвы санкционировал его заключение под арест на два месяца.

Полпред президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов прокомментировал задержание Воробьёва, сообщало URA.RU.

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