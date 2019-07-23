Десятилетний мальчик помогал спасать детей при пожаре под Хабаровском

Десятилетний Арсений вытаскивал девочек из палатки во время пожара в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае.

«Десятилетний мальчик Арсений, который помогал выводить детей, в частности вытаскивал девочек, сам попал в больницу в посёлке Солнечном и находится в коме», — цитирует РИА Новости представителя правительства края.

Ранее сообщалось, что на тушение пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» ушло более двух часов.

Пожар произошёл в ночь на 23 июля, по последним данным, погибла 11-летняя девочка, девять человек пострадали, среди них четверо детей.