Десятилетний мальчик помогал спасать детей при пожаре под Хабаровском
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«Десятилетний мальчик Арсений, который помогал выводить детей, в частности вытаскивал девочек, сам попал в больницу в посёлке Солнечном и находится в коме», — цитирует РИА Новости представителя правительства края.
Ранее сообщалось, что на тушение пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» ушло более двух часов.
Пожар произошёл в ночь на 23 июля, по последним данным, погибла 11-летняя девочка, девять человек пострадали, среди них четверо детей.