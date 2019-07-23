Десятилетний мальчик помогал спасать детей при пожаре под Хабаровском

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Десятилетний Арсений вытаскивал девочек из палатки во время пожара в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае.
Десятилетний мальчик помогал спасать детей при пожаре под Хабаровском
  • © ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

«Десятилетний мальчик Арсений, который помогал выводить детей, в частности вытаскивал девочек, сам попал в больницу в посёлке Солнечном и находится в коме», — цитирует РИА Новости представителя правительства края. 

Ранее сообщалось, что на тушение пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» ушло более двух часов. 

Пожар произошёл в ночь на 23 июля, по последним данным, погибла 11-летняя девочка, девять человек пострадали, среди них четверо детей.

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