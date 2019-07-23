Названы регионы России с наивысшим показателем заболеваемости детской астмой

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Александра Селюкова
В Роспотребнадзоре назвали регионы, в которых зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости детской астмой в 2017 году. С соответствующими данными санитарного ведомства ознакомился RT.
Названы регионы России с наивысшим показателем заболеваемости детской астмой
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Самый высокий показатель заболеваемости астмой и астматическим статусом (диагноз поставлен впервые в жизни) детей до 14 лет в 2017 году отмечен в Республике Марий Эл — 783 случая на 100 тыс. детского населения.  

Затем идёт Челябинская (306,1 случаев), Новосибирская (285,7), Новгородская (283,1) и Томская (270,4) области.

Показатель заболеваемости астмой среди детей до 14 лет в 2017 году составил 127,3 случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста. 

Отмечается, что это меньше, чем годом ранее: в 2016 году было 135 случаев на 100 тыс. детей.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что заболеваемость астмой детского населения отнесена Всемирной организацией здравоохранения к индикаторам качества среды обитания.

Заболеваемость всего населения болезнями органов дыхания ассоциирована с загрязнением атмосферного воздуха такими вредными веществами, как формальдегид, бенз(а)пирен, аммиак, хлор и другие, уточнили в санитарном ведомстве. 

Ранее были названы города России, где зафиксирован самый высокий уровень загрязнения воздуха. 

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