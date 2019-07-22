В Роскомнадзоре рассказали о ситуации с утечкой данных клиентов Ozon

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В Роскомнадзоре заявили, что факт компрометации 30 тыс. аккаунтов клиентов сервиса не привёл к фактическому нарушению прав граждан по персональным данным.
В Роскомнадзоре рассказали о ситуации с утечкой данных клиентов Ozon
  • © Global Look Press

«Всю прошлую неделю мы активно взаимодействовали с руководством и специалистами компании Ozon, чтобы проверить сведения СМИ об утечке данных 400 тыс. клиентов интернет-магазина», — рассказал журналистам пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский. Его цитирует РИА Новости.

По словам Ампелонского, специалисты Ozon представили «убедительную аргументацию» в пользу того, что оказавшаяся в открытом доступе база данных «была скомпилирована неизвестными лицами из различных источников».

«Более 90% «скомпрометированных» данных являются продуктом автогенерации паролей. В то же время около 30 тыс. пар «логин — пароль» оказались подлинными», — сказал он.

После случившегося специалисты компании произвели «замену скомпрометированных паролей и уведомили об этом пользователей».

«Складывается впечатление о недобросовестной конкурентной борьбе и попытке неизвестных злоумышленников скомпрометировать компанию Ozon», — добавил Ампелонский.

Ранее СМИ сообщили, что более 450 тыс. адресов и паролей пользователей для входа в Ozon попали в открытый доступ.

После этого в Роскомнадзоре заявили, что потребуют от магазина разъяснений по поводу утечки данных.

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