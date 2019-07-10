Роскомнадзор потребует разъяснений от Ozon из-за утечки данных людей
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
Об этом сообщил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
«Роскомнадзор как уполномоченный орган направит письмо в Ozon для получения разъяснений от компании по возникшей утечке», — приводит его слова РИА Новости.
Ампелонский добавил, что ведомство обеспокоено действиями компании в ситуации, когда «адреса электронной почты и пароли более 450 тыс. аккаунтов пользователей оказались в открытом доступе».
«Тот факт, что Ozon своевременно не предупредила о возникшей опасности, ставит под угрозу безопасность всех пользователей интернет-магазина», — сказал Ампелонский.
Ранее РБК сообщил, что более 450 тыс. адресов и паролей пользователей для входа в Ozon попали в открытый доступ.