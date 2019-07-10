Роскомнадзор потребует разъяснений от Ozon из-за утечки данных людей

Короткая ссылка
Роскомнадзор направит письмо в интернет-магазин Ozon для получения разъяснений по поводу утечки данных его покупателей.
Роскомнадзор потребует разъяснений от Ozon из-за утечки данных людей
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Об этом сообщил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

«Роскомнадзор как уполномоченный орган направит письмо в Ozon для получения разъяснений от компании по возникшей утечке», — приводит его слова РИА Новости.

Ампелонский добавил, что ведомство обеспокоено действиями компании в ситуации, когда «адреса электронной почты и пароли более 450 тыс. аккаунтов пользователей оказались в открытом доступе».

«Тот факт, что Ozon своевременно не предупредила о возникшей опасности, ставит под угрозу безопасность всех пользователей интернет-магазина», — сказал Ампелонский.

Ранее РБК сообщил, что более 450 тыс. адресов и паролей пользователей для входа в Ozon попали в открытый доступ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить