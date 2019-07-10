Роскомнадзор потребует разъяснений от Ozon из-за утечки данных людей

Роскомнадзор направит письмо в интернет-магазин Ozon для получения разъяснений по поводу утечки данных его покупателей.

Об этом сообщил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

«Роскомнадзор как уполномоченный орган направит письмо в Ozon для получения разъяснений от компании по возникшей утечке», — приводит его слова РИА Новости.

Ампелонский добавил, что ведомство обеспокоено действиями компании в ситуации, когда «адреса электронной почты и пароли более 450 тыс. аккаунтов пользователей оказались в открытом доступе».

«Тот факт, что Ozon своевременно не предупредила о возникшей опасности, ставит под угрозу безопасность всех пользователей интернет-магазина», — сказал Ампелонский.

Ранее РБК сообщил, что более 450 тыс. адресов и паролей пользователей для входа в Ozon попали в открытый доступ.