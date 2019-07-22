В ЮВО назвали самые популярные части ВМФ по числу желающих проходить службу по контракту

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В Южном военном округе назвали самые популярные части Военно-морского флота России по числу желающих проходить службу по контракту, сообщает «Крыминформ».
В ЮВО назвали самые популярные части ВМФ по числу желающих проходить службу по контракту
  • РИА Новости

«Наибольшим спросом у желающих заключить контракт пользовались соединения и части Военно-морского флота, дислоцированные в Крыму, Дагестане и Астраханской области, а также общевойсковые подразделения мотострелковых дивизий ЮВО в Ростовской области и Чечне», — заявили в пресс-службе округа.

Среди самых популярных воинских должностей — водитель, артиллерист, танкист, специальности медицинского профиля и связи.

Всего с начала года свыше 6,5 тыс. человек поступили на службу по контракту в части ЮВО.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в беседе с НСН прокомментировал предложение Минобороны внести в закон «О воинской обязанности и военной службе» поправки, которые касаются процедуры прохождения медкомиссии.

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