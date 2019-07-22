Синоптики предупредили о повышении уровня воды в реках в Приангарье

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По прогнозам метеорологов, в результате продолжительных ливней в Иркутской области ожидается повышение уровня воды в реках.
Синоптики предупредили о повышении уровня воды в реках в Приангарье
  • © Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Иркутской области.

«23—24 июля при выпадении продолжительных дождей в верховьях и на малых реках южного Прибайкалья ожидается повышение уровня воды на 50—100 с», — говорится в прогнозе.

В реках Иркут, Китой и Белая уровень воды может подняться до 50 см. В остальных водоёмах колебание уровня воды не превысит 30 см.

27 июня в Иркутской области начались сильные паводки. По последним данным, стихия унесла жизни 25 человек. Продолжаются поиски семерых местных жителей, которые числятся пропавшими без вести. В зоне бедствия оказались почти 11 тыс. домов, в них проживали более 34 тыс. человек.

О том, как жители Иркутской области справляются с последствиями паводка, — в материале RT.

URA.RU также информировало, что Ханты-Мансийский автономный округ заявил о готовности оказать помощь детям, пострадавшим от паводка в Иркутской области.

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