В Забайкалье проверят больницу после жалоб на нехватку бинтов

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Минздрав Забайкальского края начал проверку в одной из больниц региона после того, как местные жители пожаловались на нехватку в ней лекарств и расходных материалов.

Газета «Известия» сообщает, что проверка проводится в больнице посёлка Вершино-Дарасунского. Как пишет издание, некоторые жители жаловались, что были вынуждены стирать бинты для их повторного использования.

Ситуация находится на контроле министра здравоохранения края Валерия Кожевникова. Он отметил, что расходы больницы за месяц превышают 170 тыс. рублей, а запас медикаментов и расходных материалов рассчитан на почти восемь месяцев, однако бинтов в медучреждении на данный момент имеется 184 штуки.

Телеканал «360» сообщает, что о нехватке медикаментов 21 июля рассказали врио губернатора Забайкальского края Александру Осипову во время его рабочей поездки.

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