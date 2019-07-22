Тральщик ЧФ «Вице-адмирал Захарьин» возвращается в Новороссийск из Средиземного моря
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В составе постоянного соединения кораблей Военно-морского флота в дальней морской зоне судно выполняло задачи с апреля 2019 года.
В настоящее время экипаж прошёл проливы Дарданеллы и Босфор и выполняет переход к Новороссийску.
В Средиземном море «Вице-адмирала Захарьина» сменил морской тральщик «Ковровец», передаёт «Новый Севастополь».
Ранее сообщалось, что новейший патрульный корабль ЧФ «Дмитрий Рогачёв» прибыл в Севастополь.