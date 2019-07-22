Тральщик ЧФ «Вице-адмирал Захарьин» возвращается в Новороссийск из Средиземного моря

Короткая ссылка
Морской тральщик Черноморского флота «Вице-адмирал Захарьин» возвращается из Средиземного моря в пункт постоянной дислокации, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
Тральщик ЧФ «Вице-адмирал Захарьин» возвращается в Новороссийск из Средиземного моря
  • © function.mil.ru

В составе постоянного соединения кораблей Военно-морского флота в дальней морской зоне судно выполняло задачи с апреля 2019 года.

В настоящее время экипаж прошёл проливы Дарданеллы и Босфор и выполняет переход к Новороссийску.

В Средиземном море «Вице-адмирала Захарьина» сменил морской тральщик «Ковровец», передаёт «Новый Севастополь».

Ранее сообщалось, что новейший патрульный корабль ЧФ «Дмитрий Рогачёв» прибыл в Севастополь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить