В Челябинской области проверяют сообщения о смерти мужчины от укуса змеи из-за отсутствия противоядия
- РИА Новости
«Информацию об отсутствии противоядия проверяем. Такая ситуация не исключена. Противоядие в обязательном порядке есть только в эндемических территориях», — заявил глава регионального Минздрава Сергей Приколотин.
По его словам, нужно детально разобраться, почему не удалось спасти пострадавшего, чтобы такие случаи не повторялись.
Инцидент произошёл в деревне Шигаево. По имеющимся данным, мужчина привёл коня на водопой к реке. Он убил гадюку и приехал в больницу. Медики не успели доставить вакцину. Через несколько часов пострадавший скончался.
Проверку проводит и СУ СК России по региону.
«Проверяются сообщения СМИ, что в районной больнице не было нужного препарата. Будет дана оценка действиям медработников», — уточнили в пресс-службе управления.
Ранее, как передавал Inforeactor, в МЧС России напомнили, как вести себя при укусе змеи.