В Челябинской области проверяют сообщения о смерти мужчины от укуса змеи из-за отсутствия противоядия

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В Челябинской области проверяют сообщения о смерти мужчины от укуса гадюки из-за отсутствия противоядия в Сосновской районной больнице, передаёт URA.RU.
В Челябинской области проверяют сообщения о смерти мужчины от укуса змеи из-за отсутствия противоядия
  • РИА Новости

«Информацию об отсутствии противоядия проверяем. Такая ситуация не исключена. Противоядие в обязательном порядке есть только в эндемических территориях», — заявил глава регионального Минздрава Сергей Приколотин.

По его словам, нужно детально разобраться, почему не удалось спасти пострадавшего, чтобы такие случаи не повторялись.

Инцидент произошёл в деревне Шигаево. По имеющимся данным, мужчина привёл коня на водопой к реке. Он убил гадюку и приехал в больницу. Медики не успели доставить вакцину. Через несколько часов пострадавший скончался.

Проверку проводит и СУ СК России по региону.

«Проверяются сообщения СМИ, что в районной больнице не было нужного препарата. Будет дана оценка действиям медработников», — уточнили в пресс-службе управления.

Ранее, как передавал Inforeactor, в МЧС России напомнили, как вести себя при укусе змеи.

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