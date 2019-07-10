Спасатели напомнили, как вести себя при укусе змеи

В МЧС России напомнили, как вести себя при укусе змеи. Об этом сообщает Inforeactor.

По словам специалистов, необходимо сразу обратиться к врачу, особенно если появились головокружение, рвота, слабость, тошнота, бледность, скачки давления, а место укуса становится красновато-синим.

Также рекомендуется проявлять внимательность и бдительность. Например, при обнаружении змеи в доме нужно отойти на безопасное расстояние и вызвать спасателей.

Нельзя делать резких движений и поворачиваться к змее спиной. Лучше медленно отступать назад.

Если нет возможности обратиться к врачу, то нужно тщательно продезинфицировать рану и наложить стерильную повязку. По мнению спасателей, обязательно нужно пить как можно больше воды.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Роспотребнадзор напомнил о действиях при укусе клеща.