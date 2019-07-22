Иракский мальчик Касим Алькадим приехал в Москву на лечение

Герой фото «Желание жить», завоевавшего золото на Международном конкурсе фотожурналистики имени Андрея Стенина, подросток из Ирака Касим Алькадим вновь приехал в Москву на лечение.

В результате взрыва противопехотной мины ребёнок потерял ногу, в российской столице для него изготовят протез и проведут необходимый пациенту курс реабилитации.

Разработкой протеза будут заниматься представители компании по производству ортопедической техники OttoBock.

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на врачей, к середине августа протезирование будет завершено, после этого мальчик сможет передвигаться без костылей.

В мае сообщалось, что Алькадима обследуют в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве.