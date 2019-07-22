Названы самые угоняемые автомобили в России

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В 2019 году в России чаще всего угоняли седан Hyundai Solaris. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистику компании «Ренессанс Страхование».
Названы самые угоняемые автомобили в России
  • © Hyundai

Несмотря на то что Hyundai Solaris стал постепенно сдавать позиции в рейтинге продаж, именно данная модель стала лидером по числу угонов за январь — июнь 2019 года.

Второе место в рейтинге занял седан Kia Rio, а третье — Kia Ceed. 

Кроме того, популярными марками среди угонщиков стали автомобили Hyundai Creta, Ford Kuga, Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Hyundai ix35, Hyundai Santa Fe и Kia Optima.

«Смещение интереса угонщиков в сторону доступных автомобилей связано с повышением стоимости запчастей и роста спроса на подержанные детали», — приводит газета комментарий управляющего директора по автострахованию «Ренессанса» Сергея Демидова.

При этом если в регионах чаще крадут бюджетные марки автомобилей, то в Москве и Санкт-Петербурге среди угонщиков по-прежнему популярны премиальные модели: кроссовер BMW X5, седан 3-series этой же марки и внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

Ранее URA.RU со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат» сообщало, что самой продаваемой иномаркой в России в 2019 году остаётся Kia Rio.

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