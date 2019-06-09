Названы самые доступные автомобили в России

Эксперты портала CarsWeek представили рейтинг самых доступных автомобилей в России по состоянию на 9 июня 2019 года.

Лидером стал седан Lada Granta — его можно приобрести за 434,9 тыс. руб.

На втором месте по доступности находится седан Datsun on-DO стоимостью от 480 тыс. руб.

Трёхдверная версия внедорожника Lada 4×4 в базовой комплектации доступна по цене 519 тыс. руб.

Замыкают рейтинг самых дешёвых автомобилей в России хэтчбек Datsun mi-DO (545 тыс. руб.), а также седан Renault Logan и хэтчбек Renault Sandero (оба по 569 тыс. руб.).

Ранее Nation News со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат» опубликовал рейтинг самых популярных кроссоверов и внедорожников в России в мае.