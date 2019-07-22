СМИ: В России установят новые нормы содержания животных в зоопарках
Как пишет издание, документ рекомендует не пускать в зоопарк агрессивных посетителей, а для животных предусмотреть укрытия, в которых можно спрятаться.
Также в документе предусмотрены правила поведения, схожие с теми, которые действуют в настоящее время: нельзя кормить и дразнить зверей, перелезать через ограждения и приводить с собой других животных.
Ранее в Госдуму внесли проект о снижении возраста ответственности за жестокое обращение с животными с 16 до 14 лет.