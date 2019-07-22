СМИ: В России установят новые нормы содержания животных в зоопарках

В России установят новые нормы минимальной и максимальной жилпощади для животных, которые обитают в зоопарках, пишет газета «Известия» со ссылкой на новый ГОСТ, вступающий в силу в следующем году.

Как пишет издание, документ рекомендует не пускать в зоопарк агрессивных посетителей, а для животных предусмотреть укрытия, в которых можно спрятаться.

Также в документе предусмотрены правила поведения, схожие с теми, которые действуют в настоящее время: нельзя кормить и дразнить зверей, перелезать через ограждения и приводить с собой других животных.

Ранее в Госдуму внесли проект о снижении возраста ответственности за жестокое обращение с животными с 16 до 14 лет.