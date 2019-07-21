СК возбудил дело после гибели человека при пожаре в Брянской области

Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью человека в результате пожара в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Брянской области.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй УК России «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», — указывается в заявлении.

Уточняется, что погибшим является 71-летний подопечный дома-интерната.

Как отмечается, эксперты уже приступили к необходимым следственным действиям.

Ранее стало известно, что один человек погиб в результате возгорания в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Брянской области.

11 июля URA.RU сообщало, что в районе центрального рынка Перми произошёл крупный пожар.