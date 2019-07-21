СК возбудил дело после гибели человека при пожаре в Брянской области

Короткая ссылка
Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью человека в результате пожара в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Брянской области.
СК возбудил дело после гибели человека при пожаре в Брянской области
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй УК России «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», — указывается в заявлении.

Уточняется, что погибшим является 71-летний подопечный дома-интерната.

Как отмечается, эксперты уже приступили к необходимым следственным действиям. 

Ранее стало известно, что один человек погиб в результате возгорания в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Брянской области.

11 июля URA.RU сообщало, что в районе центрального рынка Перми произошёл крупный пожар.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить