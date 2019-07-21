СК возбудил дело после гибели человека при пожаре в Брянской области
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй УК России «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», — указывается в заявлении.
Уточняется, что погибшим является 71-летний подопечный дома-интерната.
Как отмечается, эксперты уже приступили к необходимым следственным действиям.
Ранее стало известно, что один человек погиб в результате возгорания в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Брянской области.
11 июля URA.RU сообщало, что в районе центрального рынка Перми произошёл крупный пожар.