Депутат Госдумы предложила меры для защиты женщин от домашнего насилия

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Депутат Государственной думы России Оксана Пушкина, комментируя убийство директора детсада в посёлке Кумысное Челябинской области, заявила о необходимости принятия закона об основах профилактики домашнего насилия для того, чтобы снизить число бытовых преступлений.
Депутат Госдумы предложила меры для защиты женщин от домашнего насилия
  • РИА Новости

«Закон об основах профилактики домашнего насилия нужен в том числе для того, чтобы таких преступлений было как можно меньше. Существующая система мер и законов недостаточна, чтобы уберечь жертву от дебошира», — заявила она RT.

Пушкина занимается разработкой соответствующего законопроекта. Она предлагает выписывать обвиняемым в насилии охранные ордера и защитные предписания, которые предусматривают запрет приближаться к жертве.

По мнению депутата, введение охранных ордеров судом облегчит защиту потерпевших от насилия и поможет предотвратить новые преступления.

«А защитное предписание будет запрещать обвинённому в семейно-бытовом насилии преследовать пострадавшего, предпринимать попытки выяснить место его пребывания, а также приобретение и использование любого вида оружия», — отметила Пушкина.

Ранее в посёлке Кумысное Челябинской области мужчина в присутствии детей зарезал 36-летнюю жену, работавшую директором детсада. Как было установлено, побои в семье продолжались последние несколько лет. Убийство произошло после того, как женщина решилась подать на развод. В результате произошедшего трое детей остались без матери.

Подробнее — в материале RT

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