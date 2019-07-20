Депутат Госдумы предложила меры для защиты женщин от домашнего насилия
- РИА Новости
«Закон об основах профилактики домашнего насилия нужен в том числе для того, чтобы таких преступлений было как можно меньше. Существующая система мер и законов недостаточна, чтобы уберечь жертву от дебошира», — заявила она RT.
Пушкина занимается разработкой соответствующего законопроекта. Она предлагает выписывать обвиняемым в насилии охранные ордера и защитные предписания, которые предусматривают запрет приближаться к жертве.
По мнению депутата, введение охранных ордеров судом облегчит защиту потерпевших от насилия и поможет предотвратить новые преступления.
«А защитное предписание будет запрещать обвинённому в семейно-бытовом насилии преследовать пострадавшего, предпринимать попытки выяснить место его пребывания, а также приобретение и использование любого вида оружия», — отметила Пушкина.
Ранее в посёлке Кумысное Челябинской области мужчина в присутствии детей зарезал 36-летнюю жену, работавшую директором детсада. Как было установлено, побои в семье продолжались последние несколько лет. Убийство произошло после того, как женщина решилась подать на развод. В результате произошедшего трое детей остались без матери.
Подробнее — в материале RT.