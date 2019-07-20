В Минпромторге предложили смягчить ограничения на торговлю пивом

В Министерстве промышленности и торговли России предложили смягчить действующие ограничения на розничные продажи пива. Об этом информирует РБК со ссылкой на проект стратегии развития торговли на 2019—2025 годы, подготовленный ведомством.

Указывается, что в пресс-службе министерства подтвердили подлинность документа.

В проекте стратегии предлагается изучить возможность выведения пива и пивоваренной продукции в сфере регулирования розничных продаж «из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания».

По данным представителя министерства, Минпромторг планирует направить проект стратегии на согласование заинтересованным ведомствам.

Ранее руководитель департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявил, что в ведомстве могут поддержать повышение возраста для покупки алкоголя до 21 года, если это будет распространяться на всю алкогольную продукцию.