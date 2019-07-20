В Минпромторге предложили смягчить ограничения на торговлю пивом
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Указывается, что в пресс-службе министерства подтвердили подлинность документа.
В проекте стратегии предлагается изучить возможность выведения пива и пивоваренной продукции в сфере регулирования розничных продаж «из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания».
По данным представителя министерства, Минпромторг планирует направить проект стратегии на согласование заинтересованным ведомствам.
Ранее руководитель департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявил, что в ведомстве могут поддержать повышение возраста для покупки алкоголя до 21 года, если это будет распространяться на всю алкогольную продукцию.