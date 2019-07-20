В Подмосковье задержали двух следователей СК
- РИА Новости
«В рамках оперативных мероприятий задержаны двое следователей следственных отделов по городам Королев и Мытищи...», — сообщила она.
Задержанные подозреваются в получении взятки за принятие процессуального решения по уголовному делу о ДТП.
Факт получения взятки был выявлен сотрудниками ГСУ СК по Подмосковью совместно с ФСБ России.
Ранее бывшему главе управления СК по Волгоградской области предъявили обвинения в терроризме и незаконном хранении боеприпасов.