В Подмосковье задержали двух следователей СК

В Московской области задержаны два следователя территориальных отделов Следственного комитета по подозрению в получении взятки в размере 1,2 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

РИА Новости

«В рамках оперативных мероприятий задержаны двое следователей следственных отделов по городам Королев и Мытищи...», — сообщила она. Задержанные подозреваются в получении взятки за принятие процессуального решения по уголовному делу о ДТП. Факт получения взятки был выявлен сотрудниками ГСУ СК по Подмосковью совместно с ФСБ России. Ранее бывшему главе управления СК по Волгоградской области предъявили обвинения в терроризме и незаконном хранении боеприпасов.