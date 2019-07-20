Энергоблок №1 на Калининской АЭС подключён к сети после ЧП

Первый энергоблок на Калининской атомной электростанции в Тверской области был подключён к сети после частичной остановки. Об этом сообщили в центре общественных связей АЭС.

«19 июля 2019 года в 22:23 энергоблок №1 Калининской АЭС включён в сеть после выполнения ремонтных работ на открытом распределительном устройстве. По состоянию на 08:00 20 июля 2019 года, мощность энергоблока составляет 1070 МВт», — приводит ТАСС сообщения центра.

Также после частичной остановки к сети был подключён четвёртый энергоблок Калининской АЭС.

Ранее в «Росэнергоатоме» сообщили об отключении трёх энергоблоков АЭС в результате выключения одного из трансформаторов.

В ведомстве пояснили, что отключение от сети трёх энергоблоков произошло из-за выключения двух высоковольтных ЛЭП. Те, в свою очередь, перестали работать из-за замыкания на одном из трансформаторов.