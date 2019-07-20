Энергоблок №1 на Калининской АЭС подключён к сети после ЧП
- РИА Новости
«19 июля 2019 года в 22:23 энергоблок №1 Калининской АЭС включён в сеть после выполнения ремонтных работ на открытом распределительном устройстве. По состоянию на 08:00 20 июля 2019 года, мощность энергоблока составляет 1070 МВт», — приводит ТАСС сообщения центра.
Также после частичной остановки к сети был подключён четвёртый энергоблок Калининской АЭС.
Ранее в «Росэнергоатоме» сообщили об отключении трёх энергоблоков АЭС в результате выключения одного из трансформаторов.
В ведомстве пояснили, что отключение от сети трёх энергоблоков произошло из-за выключения двух высоковольтных ЛЭП. Те, в свою очередь, перестали работать из-за замыкания на одном из трансформаторов.