Энергоблок №4 на Калининской АЭС подключён к сети после ЧП
- РИА Новости
«Подключён к сети. Идёт плановый набор мощности. Ориентировочно номинальная мощность (1000 МВт) будет набрана в 04:00 мск», — цитирует ТАСС представителя центра.
Ранее в «Росэнергоатоме» сообщили об отключении трёх энергоблоков АЭС в результате выключения одного из трансформаторов.
Как пояснили в «Росэнергоатоме», отключение от сети трёх энергоблоков произошло из-за выключения двух высоковольтных ЛЭП. Те, в свою очередь, выключились из-за замыкания на одном из трансформаторов.