Энергоблок №4 на Калининской АЭС подключён к сети после ЧП

Четвёртый энергоблок на Калининской атомной электростанции в Тверской области был подключён к сети после частичной остановки. Об этом сообщили в центре общественных связей АЭС.

«Подключён к сети. Идёт плановый набор мощности. Ориентировочно номинальная мощность (1000 МВт) будет набрана в 04:00 мск», — цитирует ТАСС представителя центра.

Ранее в «Росэнергоатоме» сообщили об отключении трёх энергоблоков АЭС в результате выключения одного из трансформаторов.

Как пояснили в «Росэнергоатоме», отключение от сети трёх энергоблоков произошло из-за выключения двух высоковольтных ЛЭП. Те, в свою очередь, выключились из-за замыкания на одном из трансформаторов.