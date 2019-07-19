СМИ сообщили о задымлении в «Крокус Сити Холле»

Сотрудники МЧС России выехали к концертному комплексу «Крокус Сити Холл» в Красногорске после сообщений о задымлении в здании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Пожарные выехали к «Крокус Сити Холлу» после того, как получили сообщение о том, что с крыши здания идёт белый дым», — уточнил собеседник агентства.

Отмечается, что к месту предполагаемого ЧП выехали 12 пожарных расчётов.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал, что стало причиной пожара возле ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах.

Эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал инцидент.