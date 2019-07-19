Росгвардия: с начала года на Северном Кавказе ликвидировали 20 боевиков

В первом полугодии 2019 года объединённая группировка войск провела на Северном Кавказе более 1,4 тыс. специальных операций и мероприятий. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

«Объединённой группировкой в тесном взаимодействии с органами ФСБ и МВД на Северном Кавказе в первом полугодии 2019 года было проведено более 1450 специальных операций и мероприятий, в том числе две контртеррористические операции», — отметили в Росгвардии.

Как уточняется, за указанный период были нейтрализованы 20 участников террористических ячеек.

В апреле секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам обеспечения национальной безопасности на Северном Кавказе рассказал, что представители силовых структур страны в 2018 году уничтожили в регионе 64 боевика.