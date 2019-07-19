Пресс-служба главы Чувашии опровергла данные о его госпитализации
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- РИА Новости
Пресс-секретарь Игнатьева отметил, что глава региона находится в отпуске и «имеет полное право заниматься чем ему угодно».
«Он проходит медицинские обследования. Он заботится всегда о здоровье других и тут решил задуматься о своём здоровье», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация, что Игнатьева госпитализировали в Санкт-Петербурге.
Как сообщалось, главу Чувашии якобы доставили в Мариинскую больницу в тяжёлом состоянии.
В июне главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в одну из московских клиник с воспалением лёгких.