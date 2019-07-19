Пресс-служба главы Чувашии опровергла данные о его госпитализации

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В пресс-службе главы Чувашии Михаила Игнатьева опровергли сообщения о его госпитализации, уточнив, что в настоящее время он проходит диспансеризацию во время отпуска. Об этом заявил пресс-секретарь руководителя республики Олег Сидоров.
Пресс-служба главы Чувашии опровергла данные о его госпитализации
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Пресс-секретарь Игнатьева отметил, что глава региона находится в отпуске и «имеет полное право заниматься чем ему угодно».

«Он проходит медицинские обследования. Он заботится всегда о здоровье других и тут решил задуматься о своём здоровье», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что Игнатьева госпитализировали в Санкт-Петербурге.

Как сообщалось, главу Чувашии якобы доставили в Мариинскую больницу в тяжёлом состоянии.

В июне главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в одну из московских клиник с воспалением лёгких.

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