Facebook удалил изображение со свастикой на гербе России

В Роскомнадзоре сообщили, что социальная сеть Facebook по требованию ведомства удалила изображение со свастикой на гербе России.

«По требованию Роскомнадзора компания Facebook удалила изображение со свастикой на гербе России. После уведомления ведомства администрацией Facebook ограничен доступ к иллюстрации, оскорбляющей государственные символы России», — говорится на сайте Роскомнадзора.

В ведомстве отметили, что в связи с исполнением компанией требования Генпрокуратуры России соответствующая ссылка будет исключена из единого реестра запрещённой информации.

Ранее Роскомнадзор оштрафовал на 700 тыс. рублей компанию Google за отказ фильтровать поисковую выдачу в соответствии с реестром запрещённой в России информации.

Также в июле ведомство обязало Instagram удалить оскорбляющее флаг изображение.