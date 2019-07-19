Facebook удалил изображение со свастикой на гербе России
- Reuters
«По требованию Роскомнадзора компания Facebook удалила изображение со свастикой на гербе России. После уведомления ведомства администрацией Facebook ограничен доступ к иллюстрации, оскорбляющей государственные символы России», — говорится на сайте Роскомнадзора.
В ведомстве отметили, что в связи с исполнением компанией требования Генпрокуратуры России соответствующая ссылка будет исключена из единого реестра запрещённой информации.
Ранее Роскомнадзор оштрафовал на 700 тыс. рублей компанию Google за отказ фильтровать поисковую выдачу в соответствии с реестром запрещённой в России информации.
Также в июле ведомство обязало Instagram удалить оскорбляющее флаг изображение.