Facebook удалил изображение со свастикой на гербе России

Короткая ссылка
В Роскомнадзоре сообщили, что социальная сеть Facebook по требованию ведомства удалила изображение со свастикой на гербе России.
Facebook удалил изображение со свастикой на гербе России
  • Reuters

«По требованию Роскомнадзора компания Facebook удалила изображение со свастикой на гербе России. После уведомления ведомства администрацией Facebook ограничен доступ к иллюстрации, оскорбляющей государственные символы России», — говорится на сайте Роскомнадзора.

В ведомстве отметили, что в связи с исполнением компанией требования Генпрокуратуры России соответствующая ссылка будет исключена из единого реестра запрещённой информации.

Ранее Роскомнадзор оштрафовал на 700 тыс. рублей компанию Google за отказ фильтровать поисковую выдачу в соответствии с реестром запрещённой в России информации.

Также в июле ведомство обязало Instagram удалить оскорбляющее флаг изображение.

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