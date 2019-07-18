В Омске обнаружен подпольный центр реабилитации для наркоманов

Сотрудники полиции обнаружили в Омске подпольный реабилитационный центр, где незаконно удерживались лица, страдающие от наркотической и алкогольной зависимости. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Пациенты, которые обратились с целью проведения реабилитационных мероприятий, под предлогом оказания помощи незаконно удерживались там против их воли в условиях изоляции от общества. Потерпевшие рассказали полицейским о применении к ним физической силы и угроз», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Потерпевшие не могли сообщить о ситуации родственникам и полиции, так как все телефонные контакты осуществлялись под контролем администрации центра.

При этом родственники граждан ежемесячно производили оплату за услуги реабилитационного центра.

По итогам совместной операции полиции и Росгвардии удалось задержать двоих подозреваемых в незаконном удержании граждан.

В ходе обысков у них были обнаружены газовый пистолет, а также большое количество сильнодействующих медицинских препаратов.

Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело по ст. 127 УК России («Незаконное лишение свободы»).

Один из подозреваемых заключён под арест, другой находится под домашним арестом.

По данным следствия, подозреваемые применяли по отношению к удерживаемым насилие — избивали и приковывали пациентов к кровати наручниками, а также прикрепляли к их ногам гири.

В сентябре 2018 года RT сообщал, что в России работает до полутора тысяч частных реабилитационных центров для наркоманов и алкоголиков. При этом официально зарегистрированы всего 200. По оценке экспертов, в каждом четвёртом учреждении зависимых удерживают насильно, могут избивать за непослушание и подвергать унизительным наказаниям.