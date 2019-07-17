Эксперт оценил возможность выдачи электронных паспортов в России
- РИА Новости
«Идея электронных документов существует уже давно. Но без бумажных и пластиковых носителей пока ещё не обходилась ни одна страна в мире. Понятное дело, что сейчас очень многое можно сделать через телефон и различные приложения», — считает Мухин.
По словам эксперта, речь может идти о том, что паспорт через сайт «Госуслуги» будет загружен на телефон и своим смартфоном можно будет воспользоваться как идентификационным документом.
«Но носитель всё равно нужен, не важно, бумажный, пластиковый или в виде телефона. Это, конечно, красиво, но на практике достаточно сложно. Скорее всего, граждане всё равно будут хранить свой бумажный паспорт дома», — сказал он.
Ранее Акимов заявил, что в 2022 году в России перестанут выдавать бумажные паспорта.