Эксперт оценил возможность выдачи электронных паспортов в России

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал RT заявление вице-премьера России Максима Акимова о том, что в 2022 году в России перестанут выдавать бумажные паспорта.
Эксперт оценил возможность выдачи электронных паспортов в России
  • РИА Новости

«Идея электронных документов существует уже давно. Но без бумажных и пластиковых носителей пока ещё не обходилась ни одна страна в мире. Понятное дело, что сейчас очень многое можно сделать через телефон и различные приложения», — считает Мухин.

По словам эксперта, речь может идти о том, что паспорт через сайт «Госуслуги» будет загружен на телефон и своим смартфоном можно будет  воспользоваться как идентификационным документом.

«Но носитель всё равно нужен, не важно, бумажный, пластиковый или в виде телефона. Это, конечно, красиво, но на практике достаточно сложно. Скорее всего, граждане всё равно будут хранить свой бумажный паспорт дома», — сказал он.

Ранее Акимов заявил, что в 2022 году в России перестанут выдавать бумажные паспорта

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить