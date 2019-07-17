Эксперт оценил возможность выдачи электронных паспортов в России

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал RT заявление вице-премьера России Максима Акимова о том, что в 2022 году в России перестанут выдавать бумажные паспорта.

«Идея электронных документов существует уже давно. Но без бумажных и пластиковых носителей пока ещё не обходилась ни одна страна в мире. Понятное дело, что сейчас очень многое можно сделать через телефон и различные приложения», — считает Мухин.

По словам эксперта, речь может идти о том, что паспорт через сайт «Госуслуги» будет загружен на телефон и своим смартфоном можно будет воспользоваться как идентификационным документом.

«Но носитель всё равно нужен, не важно, бумажный, пластиковый или в виде телефона. Это, конечно, красиво, но на практике достаточно сложно. Скорее всего, граждане всё равно будут хранить свой бумажный паспорт дома», — сказал он.

Ранее Акимов заявил, что в 2022 году в России перестанут выдавать бумажные паспорта.