Сотрудников аэропорта в Волгограде задержали за кражи из багажа

Сотрудники волгоградской транспортной полиции совместно с местным управлением ФСБ задержали восемь сотрудников аэропорта Гумрак, подозреваемых в серии краж на территории воздушной гавани.

Как рассказала RT официальный представитель МВД Ирина Волк, в полицию поступили заявления от трёх граждан, сообщивших о пропаже личных вещей на территории волгоградского аэропорта.

По факту их обращений Следственным отделом Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК России «кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину».

«Сотрудниками полиции установлено, что восемь работников авиапредприятия с августа прошлого года по настоящее время похищали ювелирные изделия, денежные средства и дорогостоящую технику из багажа пассажиров. Хищения совершались в грузовом отсеке воздушного судна, как по вылете, так и по прилёте самолётов», — заявила Волк.

Ущерб от действий злоумышленников оценивается на сумму свыше 500 тыс. рублей.

К данному моменту по делу в качестве подозреваемых проходят девять человек, помимо восьми работников аэропорта, к кражам может быть причастна ещё одна женщина, роль которой заключалась в сбыте похищенного имущества.

Двоим из подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, ещё один был отправлен под домашний арест. Остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Как сообщила Волк, в настоящее время полиция проверяет подозреваемых в причастности к другим похожим преступным эпизодам.

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинской области суд арестовал подозреваемого в краже почти 22 млн рублей из почтового хранилища.