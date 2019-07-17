В Кремле оценили предложение Володина внести изменения в Конституцию
- РИА Новости
«Широкий резонанс получила эта статья… Это точка зрения спикера нижней палаты парламента… конечно, это тема для дискуссии. Собственно, он изложил своё мнение, свою личную точку зрения», — сказал Песков.
Он отметил, что говорить об актуальности вопроса сложно, поскольку это «новая инициатива».
Ранее в «Парламентской газете» была опубликована статья Володина, в которой он заявил, что базовые положения Конституции незыблемы, однако иногда необходимы точечные корректировки.
Он отметил, что Госдума должна принимать участие в консультациях при назначении членов правительства.
В апреле Володин уже заявлял, что Конституцию стоит дополнить положением об участии палаты в формировании кабинета министров.