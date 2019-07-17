В Кремле оценили предложение Володина внести изменения в Конституцию

Короткая ссылка
В Кремле ознакомились со статьёй спикера Государственной думы Вячеслава Володина о Конституции России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле оценили предложение Володина внести изменения в Конституцию
  • РИА Новости

«Широкий резонанс получила эта статья… Это точка зрения спикера нижней палаты парламента… конечно, это тема для дискуссии. Собственно, он изложил своё мнение, свою личную точку зрения», — сказал Песков.

Он отметил, что говорить об актуальности вопроса сложно, поскольку это «новая инициатива».

Ранее в «Парламентской газете» была опубликована статья Володина, в которой он заявил, что базовые положения Конституции незыблемы, однако иногда необходимы точечные корректировки.

Он отметил, что Госдума должна принимать участие в консультациях при назначении членов правительства.

В апреле Володин уже заявлял, что Конституцию стоит дополнить положением об участии палаты в формировании кабинета министров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить