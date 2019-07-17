В Кремле оценили предложение Володина внести изменения в Конституцию

В Кремле ознакомились со статьёй спикера Государственной думы Вячеслава Володина о Конституции России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Широкий резонанс получила эта статья… Это точка зрения спикера нижней палаты парламента… конечно, это тема для дискуссии. Собственно, он изложил своё мнение, свою личную точку зрения», — сказал Песков.

Он отметил, что говорить об актуальности вопроса сложно, поскольку это «новая инициатива».

Ранее в «Парламентской газете» была опубликована статья Володина, в которой он заявил, что базовые положения Конституции незыблемы, однако иногда необходимы точечные корректировки.

Он отметил, что Госдума должна принимать участие в консультациях при назначении членов правительства.

В апреле Володин уже заявлял, что Конституцию стоит дополнить положением об участии палаты в формировании кабинета министров.