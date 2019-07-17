В Минздраве предложили запретить продажу алкоголя в жилых районах

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн предложил продавать алкогольные напитки исключительно в специализированных торговых точках вдали от жилых районов.

«Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты — не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдалённом расстоянии от жилья», — цитирует Брюна Интерфакс.

Он также отметил, что подобная мера не сможет быть использована в малых городах и сёлах, поэтому там психиатр предлагает сократить часы, в которые разрешено продавать спиртное.

Брюн добавил, что в малых городах люди часто пьют алкоголь, произведённый в домашних условиях.

Ранее в Минздраве заявили о готовности увеличить возраст для продажи алкоголя.

В январе RT писал, что депутат Госдумы Андрей Свинцов разработал законопроект, согласно которому алкогольную и табачную продукцию можно будет продавать только в специализированных магазинах.