В Минздраве предложили запретить продажу алкоголя в жилых районах
- РИА Новости
«Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты — не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдалённом расстоянии от жилья», — цитирует Брюна Интерфакс.
Он также отметил, что подобная мера не сможет быть использована в малых городах и сёлах, поэтому там психиатр предлагает сократить часы, в которые разрешено продавать спиртное.
Брюн добавил, что в малых городах люди часто пьют алкоголь, произведённый в домашних условиях.
Ранее в Минздраве заявили о готовности увеличить возраст для продажи алкоголя.
В январе RT писал, что депутат Госдумы Андрей Свинцов разработал законопроект, согласно которому алкогольную и табачную продукцию можно будет продавать только в специализированных магазинах.