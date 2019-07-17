В Петрозаводске проводят проверку по факту нападения собаки на школьницу

В больницу Петрозаводска 16 июля была доставлена 14-летняя девочка, которую покусала собака.

Инцидент произошёл на территории дачного кооператива «Щит» в Прионежском районе, сообщает karelinform.ru со ссылкой на МЧС Карелии.

На место происшествия прибыли парамедики из Специализированной пожарно-спасательной части Петрозаводска.

Девочка была доставлена в детскую республиканскую больницу с многочисленными травмами.

Отмечается, что по факту произошедшего проводится проверка.

В июне progorod43 сообщал, что Кирово-Чепецкий районный суд вынес приговор по делу о нападении собак на женщину.