В Петрозаводске проводят проверку по факту нападения собаки на школьницу

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В больницу Петрозаводска 16 июля была доставлена 14-летняя девочка, которую покусала собака.
В Петрозаводске проводят проверку по факту нападения собаки на школьницу
  • РИА Новости

Инцидент произошёл на территории дачного кооператива «Щит» в Прионежском районе, сообщает karelinform.ru со ссылкой на МЧС Карелии. 

На место происшествия прибыли парамедики из Специализированной пожарно-спасательной части Петрозаводска. 

Девочка была доставлена в детскую республиканскую больницу с многочисленными травмами. 

Отмечается, что по факту произошедшего проводится проверка.

В июне progorod43 сообщал, что Кирово-Чепецкий районный суд вынес приговор по делу о нападении собак на женщину.

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