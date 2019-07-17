В Петрозаводске проводят проверку по факту нападения собаки на школьницу
- РИА Новости
Инцидент произошёл на территории дачного кооператива «Щит» в Прионежском районе, сообщает karelinform.ru со ссылкой на МЧС Карелии.
На место происшествия прибыли парамедики из Специализированной пожарно-спасательной части Петрозаводска.
Девочка была доставлена в детскую республиканскую больницу с многочисленными травмами.
Отмечается, что по факту произошедшего проводится проверка.
В июне progorod43 сообщал, что Кирово-Чепецкий районный суд вынес приговор по делу о нападении собак на женщину.