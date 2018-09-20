В Петрозаводске задержали зарезавшего двух девушек мужчину

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В Петрозаводске задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве двух девушек.

«По версии следствия, в вечернее время 19 сентября 2018 года 28-летний подозреваемый совершил нападение на 20-летнюю девушку у общежития, а на следующий день напал на 27-летнюю девушку в центре города Петрозаводска, причинив обеим ножом колото-резаные ранения», — говорится в сообщении СУ СК по Республике Карелия.

Отмечается, что девушки от полученных ранений скончались.

Подозреваемый в убийстве был задержан. О его мотивах ничего не сообщается.

В прошлом году в одном из колледжей на западе Москвы учащийся зарезал ножом преподавателя ОБЖ.

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