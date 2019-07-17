Голунов вызван в Следственный комитет

Журналист Иван Голунов приглашён в Следственный комитет, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

«Сегодня мы приглашены в СК России», — написал Бадамшин в Telegram.

Комментируя появившуюся в СМИ информацию о возбуждении дела в отношении полицейских, занимавшихся делом Голунова, защитник сказал, что пока не знает об этом.

Ранее сообщалось, что четыре сотрудника полиции УВД по Западному административному округу Москвы, которые занимались делом журналиста Ивана Голунова, уволены.

Журналиста задержали по подозрению в хранении наркотиков и затем освободили из-за отсутствия доказательств вины.