Бастрыкин предложил сделать конфискацию дополнительным видом наказания

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил сделать конфискацию имущества как дополнительный вид наказания в случае преступления коррупционного характера.

По его словам, это нужно для усиления профилактического значения уголовно-правовых мер по возмещению ущерба.

Как рассказал глава СК газете «Известия», ведомство также «по-прежнему настаивает на введении института уголовной ответственности юридических лиц».

«Ведь в подавляющем большинстве случаев нажитые коррупционным путем денежные средства и финансовые инструменты выводятся за рубеж через юридических лиц», — сказал он.

В апреле Генеральная прокуратура России издала памятку для предпринимателей, в которой разъясняются их права и обязанности в сфере борьбы с коррупцией.