Бастрыкин предложил сделать конфискацию дополнительным видом наказания
По его словам, это нужно для усиления профилактического значения уголовно-правовых мер по возмещению ущерба.
Как рассказал глава СК газете «Известия», ведомство также «по-прежнему настаивает на введении института уголовной ответственности юридических лиц».
«Ведь в подавляющем большинстве случаев нажитые коррупционным путем денежные средства и финансовые инструменты выводятся за рубеж через юридических лиц», — сказал он.
В апреле Генеральная прокуратура России издала памятку для предпринимателей, в которой разъясняются их права и обязанности в сфере борьбы с коррупцией.