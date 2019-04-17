Генпрокуратура издала памятку для бизнесменов по противодействию коррупции

Генеральная прокуратура России издала памятку для предпринимателей, в которой разъясняются их права и обязанности в сфере борьбы с коррупцией. Электронная версия документа размещена на сайте ведомства.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя генерального прокурора России Александра Буксмана.

«Генеральной прокуратурой при участии бизнес-сообщества и научных трудов издана памятка для предпринимателей, которая разъясняет основные антикоррупционные права и обязанности хозяйствующих субъектов в сфере противодействия коррупции», — сказал он в ходе конференции.

По словам Буксмана, в памятке также разъясняется порядок законной реализации антикоррупционных требований. Кроме того, она содержит сведения об ответственности за нарушения.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин назвал наиболее подверженные коррупции профессии в России.