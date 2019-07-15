Глава «Нового потока» Мазуров намерен обжаловать свой арест

Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров намерен обжаловать свой арест по делу о хищении 1,8 млрд рублей у Сбербанка.

«Будем обжаловать решение суда», — цитирует ТАСС представителя «Нового потока».

Ранее Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте Мазурова, который подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

По информации следствия, Сбербанк выдал Мазурову кредит на 1 806 700 000 рублей, который он не вернул.

Глава «Нового потока» был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прибытии из заграничной командировки.