Глава «Нового потока» Мазуров намерен обжаловать свой арест
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- РИА Новости
«Будем обжаловать решение суда», — цитирует ТАСС представителя «Нового потока».
Ранее Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте Мазурова, который подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.
По информации следствия, Сбербанк выдал Мазурову кредит на 1 806 700 000 рублей, который он не вернул.
Глава «Нового потока» был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прибытии из заграничной командировки.