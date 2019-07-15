Суд в Москве арестовал основателя «Нового потока» Дмитрия Мазурова

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Тверской суд Москвы постановил заключить под стражу председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова, подозреваемого в хищении 1,8 млрд рублей у Сбербанка.
Суд в Москве арестовал основателя «Нового потока» Дмитрия Мазурова
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить», — приводит РИА Новости решение судьи Елены Булгаковой.

Ранее стало известно о возбуждении в отношении Мазурова уголовного дела по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Согласно данным следствия, Сбербанк выдал Мазурову кредит на 1 806 700 000 рублей, который он не возвратил. 

Глава «Нового потока» был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прибытии из заграничной командировки.

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