Суд в Москве арестовал основателя «Нового потока» Дмитрия Мазурова
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- РИА Новости
«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить», — приводит РИА Новости решение судьи Елены Булгаковой.
Ранее стало известно о возбуждении в отношении Мазурова уголовного дела по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере.
Согласно данным следствия, Сбербанк выдал Мазурову кредит на 1 806 700 000 рублей, который он не возвратил.
Глава «Нового потока» был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прибытии из заграничной командировки.