Суд в Москве арестовал основателя «Нового потока» Дмитрия Мазурова

Тверской суд Москвы постановил заключить под стражу председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова, подозреваемого в хищении 1,8 млрд рублей у Сбербанка.

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить», — приводит РИА Новости решение судьи Елены Булгаковой.

Ранее стало известно о возбуждении в отношении Мазурова уголовного дела по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Согласно данным следствия, Сбербанк выдал Мазурову кредит на 1 806 700 000 рублей, который он не возвратил.

Глава «Нового потока» был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прибытии из заграничной командировки.