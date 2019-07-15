Ракетоносцы Ту-160 выполнили полёт над Балтийским морем

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Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил России выполнили плановый полёт над Балтийским морем. Об этом информирует российское Министерство обороны.
Ракетоносцы Ту-160 выполнили полёт над Балтийским морем
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Продолжительность полёта составила более семи часов», — заявили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что самолёты F-16 Военно-воздушных сил Дании, F-18 ВВС Финляндии и JAS-39 Gripen ВВС Швеции сопровождали российские Ту-160 на отдельных этапах полёта. 

В Минобороны добавили, что ракетоносцы вернулись на аэродромы базирования после выполнения полёта.

В апреле два российских Ту-160 пролетели над Баренцевым, Норвежским и Северным морями.

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