Ракетоносцы Ту-160 выполнили полёт над Балтийским морем

Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил России выполнили плановый полёт над Балтийским морем. Об этом информирует российское Министерство обороны.

«Продолжительность полёта составила более семи часов», — заявили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что самолёты F-16 Военно-воздушных сил Дании, F-18 ВВС Финляндии и JAS-39 Gripen ВВС Швеции сопровождали российские Ту-160 на отдельных этапах полёта.

В Минобороны добавили, что ракетоносцы вернулись на аэродромы базирования после выполнения полёта.

В апреле два российских Ту-160 пролетели над Баренцевым, Норвежским и Северным морями.