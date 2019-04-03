Российские Ту-160 пролетели над Баренцевым, Норвежским и Северным морями

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Два российских ракетоносца Ту-160 пролетели над акваторией Баренцева, Норвежского и Северного морей, отработав вместе с истребителями-перехватчиками МиГ-31 дозаправку топливом в воздухе.
Российские Ту-160 пролетели над Баренцевым, Норвежским и Северным морями
  • РИА Новости
  • © Алексей Никольский

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Авиационное сопровождение самолётов дальней авиации выполняли экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31. Продолжительность полёта составила более 13 часов», — говорится в сообщении, поступившем в RT.

Как отмечается, на отдельных этапах маршрута российские самолёты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии и Дании.

«Все полёты самолётов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ранее в Великобритании сообщили, что истребители ВВС сопровождали российские Ту-160 вблизи воздушного пространства страны.

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