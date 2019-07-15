Более половины частных накоплений в России сосредоточено в руках долларовых миллионеров

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Исследование Global Wealth международной консалтинговой компании BCG показало, что 55% частных накоплений в России сосредоточено в руках долларовых миллионеров.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на имеющееся у агентства исследование.

«Частный капитал в России сосредоточен в основном в руках людей с состоянием более одного миллиона долларов — всего на них приходится 55% накоплений. При этом сегмент сверхбогатых (с состоянием более $100 млн) стал самым крупным — 40% накоплений, в то время как в мире он достигает лишь 12%, а в Восточной Европе — 28%», — указывается в документе.

Уточняется, что на втором месте в России по доле в общем объёме частного капитала, но самый многочисленный, — сегмент с состоянием до $250 тыс. (39%).

В исследовании уточняется, что в 2018 году число долларовых миллионеров в мире увеличилось на 2,1%. На их долю в настоящий момент приходится половина всех личных финансовых активов в мире.

Ранее журнал Forbes составил рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов России. Их совокупный доход в 2018 году превысил $1,1 млрд.

В марте журнал также составил рейтинг, в котором говорилось, что совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон стал самым богатым россиянином.

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