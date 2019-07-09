Forbes назвал самых богатых чиновников России

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Журнал Forbes составил рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов России. Их совокупный доход в 2018 году превысил $1,1 млрд, сообщается на сайте издания.
Forbes назвал самых богатых чиновников России
  • © Flickr

Список возглавил депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов — основатель группы компаний «Владимирский стандарт». Его доход за прошлый год оценивается в 9,97 млрд рублей.

Вторую строчку занимает совладелец компании «Южуралзолото» Константин Струков, который задекларировал 4,46 млрд рублей.

Замыкает тройку лидеров парламентарий Белгородской областной думы Сергей Гусев, хозяин кондитерской фабрики «Славянка». Его семья за год заработала 2,84 млрд рублей.

В рейтинг среди прочих вошли вице-премьер Юрий Трутнев (23-е место), гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов (25-я позиция), министр промышленности и торговли Денис Мантуров (36-я строка).

Ранее совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон стал самым богатым россиянином в мировом рейтинге миллиардеров Forbes.

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