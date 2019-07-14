СК возбудил дело по факту ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по двум статьям по факту аварии с участием пассажирского автобуса в Башкирии, в результате которой погибли шесть человек.
СК возбудил дело по факту ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии
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Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, возбуждено дело по ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц), а также по ч. 3 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Ранее в ГИБДД сообщили о госпитализации десяти пострадавших при ДТП с автобусом в Башкирии. По последним данным, погибли шесть человек.

Предположительно, в автобусе находились 39 человек.

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