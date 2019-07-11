Северо-Восточную хорду планируют продлить за МКАД

Северо-Восточную хорду (СВХ) планируют продлить от Косинской развязки МКАД до границы с Московской областью.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Проект планировки территории в промзоне Руднёво принят на заседании Градостроительно-земельной комиссии под руководством мэра Сергея Собянина.

Протяжённость шестиполосного участка составит 5,5 км. На новом участке предполагается построить три эстакады, мост через реку Пехорку и три пешеходных перехода.

В будущем это позволит соединить СВХ с проектируемой магистралью Москва — Нижний Новгород — Казань, передаёт портал мэра и правительства.

В 2018 году интернет-газета «Утро.ру» сообщала о ходе строительства электродепо «Руднёво».