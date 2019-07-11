Северо-Восточную хорду планируют продлить за МКАД

Короткая ссылка
Северо-Восточную хорду (СВХ) планируют продлить от Косинской развязки МКАД до границы с Московской областью.
Северо-Восточную хорду планируют продлить за МКАД
  • © mos.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Проект планировки территории в промзоне Руднёво принят на заседании Градостроительно-земельной комиссии под руководством мэра Сергея Собянина.

Протяжённость шестиполосного участка составит 5,5 км. На новом участке предполагается построить три эстакады, мост через реку Пехорку и три пешеходных перехода.

В будущем это позволит соединить СВХ с проектируемой магистралью Москва — Нижний Новгород — Казань, передаёт портал мэра и правительства.

В 2018 году интернет-газета «Утро.ру» сообщала о ходе строительства электродепо «Руднёво».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить