В Москве рассказали о ходе строительства электродепо «Руднёво»

В столице рассказали о ходе строительства электродепо «Руднёво», сообщает «Утро.ру» со ссылкой на пресс-службу столичного Стройкомплекса.

«Готовы основные конструкции строений и парковые пути в депо. Ведётся внутренняя отделка помещений и монтаж инженерных систем», — заявил гендиректор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин.

По его словам, «Руднёво» будут вводить в эксплуатацию поэтапно.

Сначала планируется открыть отстойно-ремонтный корпус, который рассчитан на одновременную стоянку 15 составов. Параллельно запустят участок от «Некрасовки» до «Косино».

В рамках первого этапа начнут работу мотодепо, здания эксплуатационного персонала, объекты инженерно-технического назначения.

Также стало известно, что на строительство станции метро во Внуково может потребоваться около трёх лет, сообщают «Дни.ру» со ссылкой на главу Стройкомплекса Марата Хуснуллина.

Он отметил, что такой срок вполне реален при отсутствии сложных вопросов по земельно-имущественным отношениям территорий.

По словам Хуснуллина, в настоящее время проводится высвобождение земли и перекладка коммуникаций.

Ранее власти Москве заявили о работах по строительству станции «Савёловская» Большой кольцевой линии.