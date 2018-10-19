В Москве рассказали о ходе строительства электродепо «Руднёво»

Короткая ссылка
В столице рассказали о ходе строительства электродепо «Руднёво», сообщает «Утро.ру» со ссылкой на пресс-службу столичного Стройкомплекса.
В Москве рассказали о ходе строительства электродепо «Руднёво»
  • © stroi.mos.ru

«Готовы основные конструкции строений и парковые пути в депо. Ведётся внутренняя отделка помещений и монтаж инженерных систем», — заявил гендиректор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин.

По его словам, «Руднёво» будут вводить в эксплуатацию поэтапно.

Сначала планируется открыть отстойно-ремонтный корпус, который рассчитан на одновременную стоянку 15 составов. Параллельно запустят участок от «Некрасовки» до «Косино».

В рамках первого этапа начнут работу мотодепо, здания эксплуатационного персонала, объекты инженерно-технического назначения.

Также стало известно, что на строительство станции метро во Внуково может потребоваться около трёх лет, сообщают «Дни.ру» со ссылкой на главу Стройкомплекса Марата Хуснуллина.

Он отметил, что такой срок вполне реален при отсутствии сложных вопросов по земельно-имущественным отношениям территорий.

По словам Хуснуллина, в настоящее время проводится высвобождение земли и перекладка коммуникаций.

Ранее власти Москве заявили о работах по строительству станции «Савёловская» Большой кольцевой линии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить