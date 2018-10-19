Власти Москвы рассказали о работах по строительству станции БКЛ «Савёловская»
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Как рассказал мэр Сергей Собянин, это одна из наиболее сложных станций БКЛ.
Строители приступили к наладочным и отделочным работам. Станция пересекается с серой веткой, в будущем пересечётся с первым Московским центральным диаметром «Одинцово — Лобня».
Общий пассажиропоток на этом транспортном узле достигнет около 300 тыс. человек в сутки.
По словам Собянина, строительство «Савёловской» закончится до конца 2018 года.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве началось строительство Южного участка БКЛ.