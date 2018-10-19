Власти Москвы рассказали о работах по строительству станции БКЛ «Савёловская»

В Москве заявили о работах по строительству станции «Савёловская» Большой кольцевой линии, сообщает НСН.

Как рассказал мэр Сергей Собянин, это одна из наиболее сложных станций БКЛ.

Строители приступили к наладочным и отделочным работам. Станция пересекается с серой веткой, в будущем пересечётся с первым Московским центральным диаметром «Одинцово — Лобня».

Общий пассажиропоток на этом транспортном узле достигнет около 300 тыс. человек в сутки.

По словам Собянина, строительство «Савёловской» закончится до конца 2018 года.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве началось строительство Южного участка БКЛ.