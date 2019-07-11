В Москве планируют перенести выход со станции метро «Ботанический сад»

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Выход со станции «Ботанический сад» Московского метрополитена в сторону проезда Серебрякова планируют перенести ближе к домам. Длина перехода увеличится до 70 м.
В Москве планируют перенести выход со станции метро «Ботанический сад»
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

Как пояснил Кузнецов, переход расположен между двумя крупными магистралями — там пройдёт Северо-Восточная хорда и уже работает станция Московского центрального кольца.

«В результате мы получим новый комфортный вход в метро с удобными лестницами и лифтом для маломобильных горожан», — цитирует архитектора портал мэра и правительства.

Общая площадь перехода превысит 900 кв. м.

В 2018 году интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что в Москве открылась новая платформа Новохохловская Курского направления.

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